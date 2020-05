Sì, la Sardegna oggi è Covid Free: contagio zero in tutta l’Isola e nessuna vittima, sconfitto il virus. Proprio il giorno dopo il passaggio di Sant’Efisio, la Sardegna allontana il Coronavirus: neanche un nuovo positivo nel bollettino giornaliero della Protezione Civile, i casi segnalati a Sinnai (si capirà meglio domani) potrebbero riferirsi infatti ai giorni scorsi. Comunque vada è una fantastica notizia, quella che tutti quanti aspettavamo e che casualmente arriva proprio nel primo giorno della fase due, quella della fine del lockdown totale, quella dell’inizio della rinascita.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a