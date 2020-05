Consiglio in teleconferenza: anche Licandro non ci sarà Lettera al presidente dell’assemblea civica di Oristano

Non parteciperà neppure il consigliere indipendente Mauro Licandro alla seduta in remoto del consiglio comunale di Oristano per l’approvazione del bilancio di previsione, in programma per domani.

Lo ha annunciato lo stesso consigliere, che era stato tra i primi a contestare le modalità di riunione per l’assemblea cittadina.

“La mancata partecipazione non deve intendersi un venir meno ai compiti che provengono dal mandato ricevuto”, spiega Licandro, “ma un maggiore e più attento impegno a salvaguardare gli interessi della Città di Oristano, anche con la verifica ed il controllo dei documenti amministrativi predisposti”.

“Anche il verbale dell’ultima riunione dei capo-gruppo presenta, a mio parere, dei passaggi che meritano di essere considerati per definirne la regolarità degli atti conseguenti”, continua il consigliere indipendente Licandro, rivolgendo un appello al presidente del consiglio Antonio Franceschi: “Signor Presidente non voglio essere definito disfattista, ne provocatore, ma voglio appellarmi al suo senso di giustizia per risolvere le problematiche prospettate”, scrive ancora Licandro, che aggiunge: “Voglia comunque prendere atto che non parteciperò al Consiglio on-line per la Discussione e Approvazione Urgente del Bilancio, per le motivazioni già comunicate”.

Lunedì, 4 maggio 2020

