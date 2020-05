Morti in aumento nell’Oristanese: si pensa per il coronavirus

Morti in aumento anche nell’Oristanese: si pensa per il coronavirus

I risultati di un rapporto reso noto dall’Istat e che interessa anche le altre province della Sardegna

Lo scorso marzo in Sardegna si è registrato un numero di decessi superiore del 13,7% rispetto alla media dello stesso mese fra il 2015 e il 2019. È quanto emerge dal Rapporto Istat sull’impatto dell’epidemia sulla mortalità, redatto assieme all’Istituto Superiore di Sanità, su un campione di Comuni italiani (87% dei 7.904 complessivi).

Anche a Oristano si conta un solo decesso per Covid-19 nel periodo considerato, mentre il numero di morti a marzo risulta in crescita del 5,7 rispetto alla media quinquennale del periodo (da 208 a 226 deceduti). Nel Nuorese i decessi erano aumentati già a gennaio-febbraio (+2,5%), percentuale raddoppiata a marzo (+5,5%): i morti sono passati dai 227 della media quinquennale a 242. I decessi per Covid-19 sono stati ufficialmente 6, pari al 2,5% del totale.

Nel Sud Sardegna l’incremento generale dei decessi nel periodo considerato è stato del 20% (dai 351 della media quinquennale a 423. Quattro i morti per Covid-19, meno dell’1% del totale.

A livello nazionale la grande maggioranza dei decessi si registra nelle province definite a diffusione alta (89%), laddove è dell’8% nelle aree a diffusione media e del 3% in quelle a diffusione bassa. Il 32% dei decessi totali ha coinvolto il genere femminile, questa proporzione resta invariata all’interno della classe definita a diffusione alta mentre è leggermente più elevata nelle altre due classi (34% per diffusione media, 35% per quella bassa).

“Verosimilmente”, si legge nel rapporto dell’Istat, “il Covid-19 ha agito sia anticipando il decesso in individui affetti da gravi patologie, sia incrementando la mortalità con i suoi effetti diretti e indiretti, particolarmente evidenti nelle aree a media e alta diffusione”.

Fra le cause principali di morte il rapporto cita quelle del marzo 2017, considerato che la frequenza dei decessi in quel periodo risulta molto simile all’andamento dello stesso mese del 2020: malattie del sistema circolatorio con il 36% dei decessi totali, seguono i tumori con il 27%, le malattie del sistema respiratorio (9%), le demenze e l’Alzheimer (5%), le malattie dell’apparato digerente (4%) e il diabete (3%). (AGI)

Lunedì, 4 maggio 2020

