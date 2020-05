Lastre in eternit come recinzione in un terreno a Santa Giusta

La segnalazione di alcuni cittadini all’Associazione ex Esposti amianto della Sardegna

Le segnalazioni da parte di cittadini sulla presenza di amianto continuano anche in periodo di emergenza sanitaria da coronavirus. L’Associazione ex Esposti amianto di Oristano ha ricevuto notizia della presenza di lastre in eternit in un terreno a Santa Giusta.

“Ancora una volta”, scrive Giampaolo Lilliu, presidente dell’associazione, “siamo costretti a segnalare il rischio ambientale e sanitario a causa della presenza di manufatti in cemento amianto, in questo caso lastre eternit, che vengono utilizzate come muri per limitare lotti di terreno, mettendo a serio rischio esposizione alla fibra sia i proprietari dei lotti sia i cittadini”.