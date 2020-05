Ripartenza: a passeggio e in cimitero. Negozi riaperti con i primi clienti

Ripartenza: tanti a passeggio e in cimitero. Negozi riaperti con i primi clienti

La Fase 2 a Oristano: guarda le prime foto

Non c’è il silenzio dei giorni scorsi sulle strade di Oristano. La fase due dell’emergenza coronavirus si è aperta – com’era prevedibile – con l’aumento del traffico, una maggiore presenza di cittadini per la cosiddetta attività fisica (spesso una passeggiata) o per raggiungere gli esercizi commerciali nuovamente aperti. Alcune decine di persone hanno raggiunto il cimitero, e sono andate a trovare i propri cari. È il ritorno a una parvenza di normalità, anche se c’è chi continua, per prudenza, a preferire la quarantena. “È naturale ci sia più gente in giro”, commenta il comandante della Polizia locale di Oristano, Giuseppe Raschiotti. “Dobbiamo considerare, però, che normalmente la mattina il traffico è sempre maggiore rispetto alla sera”. “Per dare una tendenza, sarà necessario aspettare qualche giorno”, commenta ancora il comandante Raschiotti, spiegando che con l’apertura di ulteriori attività commerciali, cimiteri e mercati rionali, le squadre di agenti saranno impegnate anche a fornire informazioni e fare attività preventiva con commercianti e utenti e a controllare il rispetto delle della distanza di sicurezza.

“Permarranno i controlli in strada di automobilisti, ciclisti e pedoni”, conclude Giuseppe Raschiotti, “la cui efficacia diventa più labile nel momento in cui le motivazioni per uscire di casa sono maggiori”. Per le attività commerciali che riaprono è una giornata di entusiasmo, ma anche preoccupazione. “Viviamo una fase di conflitto da un lato c’è la gioia della riapertura, dall’altra la preoccupazione legata alle persone che hanno ancora poca possibilità di movimento”, commenta Sara Pintus, direttrice di Confcommercio Oristano, che da stamattina sta seguendo le attività oristanesi, dando loro informazioni sulle nuove regole da adottare. “Il timore”, prosegue Sara Pintus, “è che questo sforzo dei commercianti, molti dei quali oggi sono dentro le proprie attività al lavoro per garantire la messa in sicurezza dei propri locali, non sia accompagnato dalla visita dei clienti”.

“Ci vuole ancora tempo perché le persone di abituino alle nuove regole”, conclude la direttrice di Confcommercio. “Noi ci siamo”, commenta Alessandro Canalis, titolare della concessionaria d’auto Peugeot. “Stamane abbiamo ricevuto i primi clienti. E’ un dato positivo. Siamo fiduciosi su questa ripartenza che stiamo affrontando ovviamente con un approccio diverso rispetto al passato”. Anche alla concessionaria Fasauto puntuali al lavoro ugualmente e i primi clienti a visionare le auto dei marchi Citroen e Opel: tanta voglia di ricominciare. La stessa che accomuna molti esercenti. Oggi hanno riaperto anche le agenzie immobiliari, i servizi di toelettatura per gli animali, il servizio di soccorso stradale. Diversi clienti nei brico e nei negozi di ferramenta.









Fonte: Link Oristano