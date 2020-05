Secondo il Collegio dei geometri, in un momento di crisi come questo tutte le amministrazioni locali dovrebbero prendere in considerazione “ogni possibilità volta ad una ripresa economica concreta, nell’interesse della collettività rappresentata”. Una rimodulazione dei centri matrice potrebbe escludere tutti i fabbricati non di originaria e antica formazione e quindi li assoggetterebbe “alle norme degli strumenti urbanistici comunali, sostanziandosi conseguentemente in una ripresa dell’attività edilizia”.

È il timore espresso dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Oristano, che in una nota indirizzata ai sindaci chiede che si provveda “quanto prima alla rimodulazione dei centri matrice, individuando gli unici fabbricati che effettivamente risultino di originaria e antica formazione ed, in tal senso, rappresentino le caratteristiche costruttive originarie e/o tipiche di un centro abitato”.

Se tutti i centri abitati a minore densità di popolazione sono considerati “centri matrice” – i nuclei di prima e antica formazione individuati nel Piano Paesaggistico Regionale, in cui sono possibili solo manutenzione straordinaria e restauro conservativo – non ci potrà essere una vera ripresa del settore edilizio nell’Oristanese.

I geometri ai Comuni: troppi centri matrice, l’edilizia non ripartirà Chiesta una revisione della classificazione urbanistica per sbloccare gli interventi sugli edifici più recenti

Fonte: Link Oristano

