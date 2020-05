Tirocini ancora sospesi: i Progressisti chiedono che la Regione intervenga

Presentata una mozione in Consiglio: “Sosteniamoli, sono una risorsa per l’economia della Sardegna”

Il coronavirus ha sospeso anche i tirocini, bloccati dalle Regioni nel rispetto dei vari decreti della Presidenza del Consiglio, poichè non si configurano come rapporti di lavoro. Eppure spesso costituiscono un’opportunità lavorativa per molti giovani, e non solo, e un investimento per le aziende.

Per questo motivo il gruppo dei Progressisti ha presentato in Consiglio regionale una mozione e chiede alla Giunta di investire risorse a sostegno dei tirocinanti, finché non potranno riprendere la loro attività. “È necessario mobilitarsi subito per tutelare i tirocinanti, categoria fondamentale per la nostra collettività e importante risorsa per il futuro della nostra economia e della nostra regione”, scrive Maria Laura Orrù. “Non dimentichiamo che i tirocinanti rappresentano una larga fetta di popolazione e sono molto importanti per il funzionamento delle aziende pubbliche e private”.

“Siamo convinti che nessuno debba restare indietro e che le categorie più fragili e meno tutelate meritino la massima attenzione da parte delle istituzioni”, aggiunge Laura Caddeo.

Nella mozione, i Progressisti chiedono al presidente Christian Solinas e all’assessore regionale al Lavoro Alessandra Zedda di recuperare risorse che permettano di dare un supporto concreto ai tirocinanti.

“Chiediamo al Presidente Solinas quando intenda riprendere i tirocini sospesi, nel rispetto delle misure organizzative di prevenzione e di protezione individuale. È importantissimo sostenere i tirocinanti in questo momento di grande difficoltà, non possiamo permetterci di abbandonare la forza lavoro del futuro”, conclude Orrù.

Lunedì, 4 maggio 2020

