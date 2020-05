Case dello studente a Cagliari, l’Ersu vieta il rientro negli alloggi

Gli universitari fuori sede ora temono che i locali non possano essere adeguati alle norme di sicurezza



L’Ersu di Cagliari non ha concesso agli studenti universitari il rientro nei propri alloggi. Fino a quando? Non si sa, le case dello studente rimaranno chiuse in attesa di nuove comunicazioni, e fino all’adozione di “idonei protocolli” di sicurezza.

Ma gli studenti, preoccupati per “un periodo di totale incertezza”, avanzano un sospetto: che “le strutture gestite dall’ente non siano affatto in grado di garantire il rispetto delle normative anti-covid”. Chi a marzo aveva deciso di tornare in famiglia, oggi rischia “di veder calpestato il proprio diritto allo studio, già fortemente compromesso da questa emergenza”.

“Gli studenti non possono pagare il prezzo dell’inadeguatezza delle strutture, dell’incapacità dell’ente di metterle a norma in tempi utili, né possono veder barattati in questo modo i propri diritti allo studio e all’abitazione”, si legge in un comunicato degli studenti fuori sede iscritti all’Università di Cagliari.

“Gli studenti pretendono dall’Ersu risposte chiare e trasparenti sui tempi e sulle possibilità reali di rientro, e sono pronti a mobilitarsi per chiedere il rimborso totale di tutte le rette già pagate, per tutto il periodo nel quale non hanno potuto e non potranno accedere ai propri alloggi, con l’ovvia garanzia di poter recuperare personalmente e agevolmente i propri effetti, e per veder garantito concretamente il pieno diritto allo studio”.

