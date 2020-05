Selargius, auto in fiamme nella notte in via San Luigi

Selargius,

incendio di un’autovettura in sosta nella notte.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale è intervenuta intorno alle 3:45 per l’incendio di un’auto in sosta in via San Luigi nel centro abitato di Selargius.

Gli operatori hanno provveduto a delimitare l’area, spegnendo il rogo che ha coinvolto l’intera autovettura, e hanno messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale, evitando la propagazione delle fiamme alle vicine abitazioni.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza,

i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.