L’Adiconsum avvia un servizio di video – sportello per i consumatori

Come funzionerà l’iniziativa adottata per fare fronte all’emergenza coronavirus

L’Adiconsum Sardegna lancia il primo video sportello di assistenza per i consumatori, per fronteggiare le difficoltà sorte con l’epidemia in corso. Sarà sufficiente contattare la sede di Adiconsum e richiedere un appuntamento. “I consumatori hanno a disposizione un nuovo servizio di consulenza – dice Giorgio Vargiu presidente regionale di Adiconsum – con la video chiamata i nostri operatori sono pronti ad aiutare i consumatori. Una volta richiesto l’appuntamento l’utente verrà contattato, attraverso i sistemi di comunicazione disponibili, via Skype”. “Si tratta di un ulteriore servizio in difesa dei consumatori – chiude Giorgio Vargiu – soprattutto in un momento difficile come questo che stiamo vivendo, dove stanno aumentando le truffe e le speculazioni”. Domenica, 3 maggio 2020 L'articolo L’Adiconsum avvia un servizio di video – sportello per i consumatori sembra essere il primo su LinkOristano.it.

