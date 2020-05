Usa, il segretario di Stato Contro la Cina: “Forti indizi che il virus sia partito dal laboratorio di Wulhan”. Il segretario di Stato Mike Pompeo è tornato a puntare il dito contro la Cina. “Ci sono enormi indizi del fatto che è lì che è iniziato”, ha risposto a una domanda sulla presunta origine all’interno del laboratorio di Wuhan. “Abbiamo detto fin dall’inizio che questo virus ha avuto origine a Wuhan, in Cina – ha dichiarato intervenendo su AbcNews – Ricordate che la Cina ha una storia di infezioni propagate nel mondo e ha una storia di laboratori al di sotto degli standard. E ancora: “Credo che vi sia ancora molto da sapere. Ma posso dire questo: abbiamo fatto del nostro meglio per cercare di rispondere a queste domande. Abbiamo cercato di inviare un team, l’Oms ha cercato di inviare un team. Ma nessuno è stato autorizzato ad entrare in quel laboratorio o in altri, ce ne sono molti in Cina. Il rischio rimane”, le sue parole riportate dal nostro giornale partner Quotidiano.net.

