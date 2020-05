L’Udc in difesa del presidente del consiglio Franceschi

Dopo gli attacchi dai consiglieri di opposizione

L’Udc scende in campo in difesa del presidente del consiglio comunale di Oristano Antonio Franceschi duramente contestato dai consiglieri Efisio Sanna e Maria Obinu (del Pd) e dal consigliere indipendente Francesco Federico che hanno paventato addirittura la possibilità di presentare nei suoi confronti una mozione di sfiducia. A Franceschi si rimproverava di non aver tutelato l’organismo che presiede, all’oscuro di tutte le decisioni assunte dal comune per fronteggiare l’emergenza coronavirus, e di non aver voluto convocare in aula l’assemblea civica.

“Suona strano, antipatico e quanto meno stonato che in questo momento cruciale per il Covid-19, alcune formazioni politiche facciano una sterile e gratuita polemica, addirittura paventando la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti di Antonio Franceschi presidente del Consiglio Comunale di Oristano”, scrivono in una nota il commissario provinciale dell’Udc Valpiero E. Delugas e il commissario cittadino Michele Piredda. “Il tutto per aver convocato la prossima riunione di consiglio in video-conferenza, le cosiddette riunioni da remoto, evitando di riunire quindi circa 40 persone nell’aula del Palazzo degli Scolopi di Oristano, aula abbastanza contenuta”.

“Oltretutto questo nuovo tipo di riunioni fanno si che ogni consigliere possa intervenire e fare le proprie osservazioni come avveniva prima dell’emergenza coronavirus”, si legge ancora nella nota.

“Suona strano”, proseguono Delugas e Piredda, “perché il presidente Franceschi oltre a usare il buon senso, ha solamente accolto l’invito in merito, di medici esperti, del Prefetto di Oristano, della Protezione Civile e del Governo, di evitare quanto più possibile assembramenti di persone e occasioni come le stesse riunioni di consiglio in cui si mette sicuramente a rischio la salute propria ma anche e soprattutto la diffusione del virus. Pertanto massima solidarietà e condivisione dell’operato da parte dell’UDC regionale, provinciale e cittadino ma anzi un plauso al presidente Franceschi per come ha preservato l’assemblea che presiede in maniera attenta e precisa e tutelando inoltre l’intera comunità che rappresenta”.

Domenica, 3 maggio 2020

