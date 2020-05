Roma,cadavere carbonizzato su un balcone

In casa una donna, sarà ascoltata. Si indaga a 360 gradi

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato sul balcone di uno stabile in via Fani, in zona Balduina a Roma. Secondo quanto si apprende, all'interno dell'appartamento ci sarebbe molto degrado e una donna che sarà ascoltata dagli inquirenti. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Al momento non si esclude alcuna pista. A dare l'allarme una vicina che ha visto il corpo sul balcone. Potrebbe trattarsi del compagno della donna che è stata trovata in casa.