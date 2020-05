Oggi l’ordinanza a Oristano. Riaprono cimiteri e mercatini (per l’alimentare)

Il sindaco Lutzu ha manifestato la volontà di “fare sintesi tra le disposizioni del governo (dpcm Conte) e quelle della Regione Sardegna (ordinanza Solinas). Con tante contraddizioni”, ha scritto il sindaco di Oristano. “Con enormi responsabilità per i Sindaci, come al solito”.

Dovrebbe arrivare in giornata l’ordinanza del sindaco di Oristano che fa sintesi delle disposizioni previste dal Governo e dalla Regione per la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus, con riaperture e ripartenze. Lo ha annunciato lo stesso sindaco Lutzu nel suo ormai consueto saluto di buongiorno che dedica ogni mattina dai social: “Cercherò in giornata di produrre una ordinanza che possa andare incontro alle esigenze ed alle forti aspettative della città”, ha scritto il sindaco, “Sicuramente riapriranno il cimitero ed i mercati all’aperto di generi alimentari oltre a tutte le attività previste dalle norme a partire dal 4 maggio”.

Fonte: Link Oristano

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a