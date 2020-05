Riprendono le messe? Non si sa. I vescovi sardi ci devono pensare

Non hanno gradito la decisione della Regione che non li ha consultati

Si torna a messa? Il presidente della Regione Christian Solinas ha detto di sì, annunciando che la sua ordinanza sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus consentirà le celebrazioni delle funzioni religiose, ma non delle cerimonie. Solinas ha fatto riferimento ai vescovi perché siano loro a indicare le modalità di riapertura delle chiese.

Ma i vescovi non hanno gradito e in serata è arrivata una nota ufficiale del presidente della Conferenza Episcopale Sarda, monsignor Antonello Mura: “I Vescovi sardi, pur apprezzando l’attenzione che il Presidente Solinas ha rimarcato nella conferenza stampa di oggi verso l’apertura delle chiese alle ‘celebrazioni eucaristiche'”, si legge nella nota, si riservano di leggere e valutare il testo dell’ordinanza regionale che verrà firmata, tenendo conto che non sono stati consultati precedentemente e che decisioni di questo tipo – precisa mons. Mura – competono unicamente all’Autorità ecclesiastica”.

Sabato, 2 maggio 2020

