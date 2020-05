Messe libere in Sardegna, il vero strappo di Solinas su Conte: assist ai Vescovi e ai fedeli. Il governatore sardo Solinas trova l’inghippo tecnico per quello che è il vero “sgambetto” che fa notizia: le Messe saranno consentite in Sardegna, e vietate nel resto d’Italia. Solinas ripristina nell’Isola quella “libertà di culto” negata secondo la Cei, affermando che “sono sospese dal decreto nazionale le cerimonie religiose ma non le funzioni. E io ripristino la funzione dell’eucarestia”. Dunque il passaggio che sarà scritto a chiare lettere nell’ordinanza di Solinas è il seguente: “E’ possibile lo svolgimento delle funzioni eucaristiche ordinarie con distanziamento interpersonale, divieto di assembramento e utilizzo dpi. Si attendono le disposizioni dei Vescovi per ogni Diocesi”. Messe con mascherina dunque, ma di persona e dal 4 maggio, nonostante il comitato scientifico nazionale abbia indicato proprio nel passaggio della comunione una pericolosa possibilità di contagio.

Messe a parte però, è chiaro che in Sardegna il lockdown finisce domani, e che lunedì si torna gradatamente verso la normalità. Cioè ben prima di quel 18 maggio indicato da Conte. Perchè dall’11 maggio sarà consentito riaprire le parrucchierie e i centri estetici. Perchè da subito riapriranno tante aziende che nel resto d’Italia restano al palo, e c’è il via libera persino agli allenamenti (individuali) del Cagliari di Zenga. Si riaprono i parchi, le ville pubbliche, le spiagge, le seconde case, i negozi di toilettatura per gli amici animali.

Tutto questo è stato possibile però grazie al grandissimo sforzo dei sardi, che hanno resistito a otto settimane di serrata totale con una unità e una compostezza granitica. Solinas lo ha chiamato dunque “un atto di fiducia verso tutti i sardi”, avvertendo però che “il virus non è andato in vacanza, bisognerà rispettare tutte le regole di distanziamento sociale e fare la massima attenzione”. Bar e ristoranti potranno operare solo da asporto sino al 17 maggio ( e presumibilmente riaprire tutto il 18 maggio), e qui sta l’unica frenata di Solinas, che forse teme le tavolate e la voglia di bere e divertirsi che molti potrebbero avere alla conclusione di questo infinito lockdown. Eventuali adunate che potrebbero rovinare tutto e fare di nuovo aumentare i contagi. Ogni Comune avrà comunque il suo indice di contagio da monitorare costantemente, con eventuali chiusure e aperture a fisarmonica, la palla passa ai sindaci.

E c’è uno spiraglio anche per la stagione turistica. Che non sarà quella a cui siamo abituati: i turisti potranno sbarcare nell’Isola solo attestando di essere negativi, attraverso tamponi e con una App di tracciabilità. Porti e aeroporti restano per ora blindati ma se tra giugno e luglio riapriranno sarà il termoscanner e il “passaporto sanitario” (come se la Sardegna sardista diventasse di colpo indipendente, forse un termine voluto) a dare il lasciapassare ai turisti, senza escludere neppure l’arrivo degli stranieri. Non resta che incrociare le dita e sperare che il virus consenta questo passo in avanti.

Ecco cosa sarà possibile da lunedì 4 maggio, oltre a incontrare parenti e congiunti:

Possibilità di svolgere attività motoria all’aria aperta con distanziamento interpersonale e non assembramenti. Andare a pesca

Possibilità per i nuclei familiari conviventi di spostarsi verso le seconde case.

Obbligo uso mascherine in esercizi pubblici.

Consentita attività di tosatura, raccolta foraggio e sughero, e simili. Consentito il montaggio e allestimento stabilimenti balneari

Per chi arriva da altre regioni, è necessaria l’autorizzazione da parte della Regione Sardegna.

E’ possibile lo svolgimento delle funzioni eucaristiche ordinarie con distanziamento interpersonale, divieto di assembramento e utilizzo dpi. Si attendono le disposizioni dei Vescovi per ogni Diocesi.

