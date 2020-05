Sardegna, per il fatidico lunedì 4 maggio arriva anche il gran caldo: “Punte di trenta gradi nell’Isola”. Incredibile coincidenza: nel giorno in cui torneranno libere le passeggiate e l’attività motoria all’aperto, arriva il super caldo. Per quanto riguarda l’inizio della nuova settimana, gli esperti di 3bmeteo anticipano che, superato il ponte del primo maggio , una bolla di aria calda proveniente dal Nord Africa tenterà con successo di espandersi sull’Italia. L’anticiclone coinvolgerà in particolare i versanti occidentali della Penisola, dove si potranno toccare picchi di 24-26° . “Si spinge oltre iLMeteo.it, che segnala punte di 27° in Toscana e ben 30° sulle zone interne della Sardegna”, scrive il nostro giornale partner Quotidiano.net.

