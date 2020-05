Consiglio a Oristano, Tatti: “Serve continuità, noi parteciperemo”

Il gruppo di Fortza Paris prenderà parte al Consiglio comunale convocato per martedì 5 maggio, in videoconferenza, per la discussione e l’approvazione del bilancio. Lo ha annunciato il capogruppo Davide Tatti, spiegando come sia il comitato cittadino di Fortza Paris, sia il gruppo consigliare siano “profondamente conviti della necessità di una ripresa dei lavori del Consiglio comunale” e condividano “pienamente l’intento del sindaco di Oristano Andrea Lutzu e dell’intera maggioranza di procedere nello svolgimento delle attività del Consiglio”.

“In questo momento di emergenza e incertezza, è importante che le istituzioni diano un segnale forte, di continuità dell’azione amministrativa, e per questo il gruppo di Fortza Paris auspica che tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza intervengano in maniera responsabile ai lavori del Consiglio comunale”, scrive ancora il capogruppo di Fortza Paris.

“L’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, le imminenti scadenze relative all’approvazione del bilancio e la necessità di dare risposte ai cittadini in questo momento particolarmente delicato, impongono a tutti i consiglieri un’assunzione di responsabilità e il totale rispetto per gli impegni presi con tutti i cittadini”, aggiunge Tatti, annunciando, appunto, che “il Gruppo di Fortza Paris, con serietà, dedizione e amore per la Città, unitamente alla continua prova di assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini, della maggioranza di governo e di tutto il Consiglio comunale, garantirà lo svolgimento dei prossimi lavori di Consiglio”.

Sabato, 2 maggio 2020

