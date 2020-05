Nurachi, da lunedì riaprono gli uffici comunali e il cimitero

Negli uffici comunali le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi sono comunque prioritariamente garantite tramite e-mail o telefono. L’accesso fisico avverrà per situazioni di necessità, con scaglionamento degli accessi nel numero di due persone per volta, ricevuti da uffici diversi.

A Nurachi lunedì 4 maggio riapriranno al pubblico gli uffici comunali e saranno possibili le visite in cimitero. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Renzo Ponti, sempre nel rispetto di alcune prescrizioni di sicurezza e delle norme per limitare il contagio da coronavirus.

Per quanto riguarda il cimitero comunale, l’accesso per le visite sarà consentito nel rispetto dei limiti di spostamento. A chiunque acceda al cimitero è fatto obbligo dell’uso di mascherina e guanti, nonché di mantenere le distanze interpersonali previste dalle norme per il contenimento del contagio.

Fonte: Link Oristano

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a