Solo l’Italia esclude le donne dalla gestione dell’emergenza coronavirus

Stefania Carletti rilancia la denuncia fatta dalle consigliere nazionali di parità in una lettera a Conte Il Governo italiano si prepara alla Fase due dell’emergenza da covid-19 con l’aiuto di un gruppo di esperti: 17 i componenti della task-force, solo quattro sono donne. È andata ancora peggio con il comitato tecnico-scientifico che dall’inizio si occupa della pandemia: neanche una donna è stata coinvolta. La consigliera di parità della provincia di Oristano, Stefania Carletti, ora raccoglie e rilancia la protesta delle consigliere nazionali di parità (Francesca Bagni Cipriani e Serenella Molendini), che dopo aver segnalato la situazione al responsabile nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, hanno deciso di scrivere una lettera al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e chiedere che “a partire dalla fase 2 siano comprese la visione e la competenza delle donne”, integrando tutte le task-force e i comitati. “Sappiamo bene quali sono gli ostacoli, i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni che non consentono alle donne di raggiungere posizioni apicali”, scrivono le consigliere Cipriani e Molendini. “Per questo motivo siamo convinte che non è il momento di una gestione monogenere della pandemia, ma è il momento, per le donne, di chiedere l’inclusione a quei tavoli dove si prendono decisioni che impattano su uomini, donne e bambini”. Prosegue la lettera: “Si tratta dunque di infrangere quel monopolio maschile che dà vita soprattutto ad un sistema di democrazia ridotta e imperfetta che caratterizza un certo modello di scienza e di economia che si permette di escludere la visione delle donne anche in una pandemia così devastante”. Stefania Carletti, consigliera di parità della provincia di Oristano, aggiunge le proprie riflessioni. “Mi chiedo: i primari sono tutti uomini? I dirigenti dei ministeri sono tutti uomini? E quanto stride questo con l’immagine delle tantissime operatrici sanitarie che il coronavirus lo combattono nelle corsie e nei laboratori, dottoresse, ricercatrici e infermiere?”.

"Giova ricordare che è stata la dottoressa Annalisa Malara, anestesista, che ha cercato e trovato il virus nel "paziente 1" di Codogno (Mattia) quando regole e prassi non lo prevedevano", aggiunge Stefania Carletti. "Lei, 38 anni, il 20 febbraio rivelò a tutta l'Italia che il coronavirus era tra noi, vincendo la sua battaglia e mostrando intuizione e tenacia: due grandi virtù che le donne possono portare alla comunità. Però non chiede niente e torna in corsia alle sue 14 ore di lavoro". Il confronto con altri paesi è inevitabile e imbarazzante. "Le donne al potere in Europa e nel mondo", dice Stefania Carletti, "hanno una gestione dell'emergenza più efficace e anche più rassicurante nei confronti della loro opinione pubblica. Questo è provato anche dal fatto che i paesi che hanno resistito meglio al coronavirus sono governati da donne: 4 sono nordici – Islanda, Danimarca Finlandia e Norvegia – 2 sono piccoli – Taiwan e Nuova Zelanda – ma pericolosamente vicini all'epicentro della pandemia". "Come consigliera di parità della Provincia di Oristano", conclude la Carletti, "insieme alla Rete delle consigliere d'Italia, ho sottoscritto le lettere al presidente Conte e al dottor Borrelli affinchè nella "fase due" si inseriscano nei luoghi di potere e decisionali preposti alla gestione della pandemia le professioniste italiane, che rappresentano – al pari dei colleghi uomini – l'eccellenza del nostro paese, garantendo così la piena applicazione dei principi di democrazia partecipativa, parità di genere e non discriminazione". Sabato, 2 maggio 2020

Fonte: Link Oristano