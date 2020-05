Stop ai lavori: la scuola di Sa Rodia in autunno non riapre?

Stop ai lavori: la scuola di Sa Rodia rischia di restare chiusa anche in autunno

Secondo i consiglieri di opposizione Sanna, Obinu e Federico il Comune non ha le risorse per completare il cantiere

I lavori di ristrutturazione del caseggiato scolastico di via Cairoli, nel quartiere di Sa Rodia, a Oristano, sono bloccati e difficilmente la scuola primaria potrà essere riaperta alla ripartenza autunnale. La denuncia viene dai consiglieri comunali di opposizione Efisio Sanna (Pd), Francesco Federico (indipendente) e Maria Obinu (Pd). Quest’ultima annuncia battaglia: “Parlo come genitore e sono pronta a organizzare una sommossa delle mamme, perché se la scuola di via Cairoli non riaprirà i nostri bambini saranno costretti a frequentare in via Bellini, dove già c’erano problemi di affollamento e figuriamoci ora con l’emergenza coronavirus”.

Secondo i consiglieri di opposizione il cantiere nel caseggiato non sarebbe fermo a causa dell’epidemia, ma a causa “dell’esaurimento del budget a disposizione” per l’esecuzione dei lavori nell’edificio dove si era verificato un allagamento in corso d’opera.

“Ci dicono che i danni sarebbero quantificabili dieci volte in più rispetto a quelli stimati”, ha affermato la consigliera Obinu, mentre il collega e capogruppo Efisio Sanna ha ipotizzato che a Oristano il Comune si veda costretto col nuovo anno scolastico a chiedere in affitto locali di proprietà della chiesa per ospitare gli studenti.

Sabato, 2 maggio 2020

