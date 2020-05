Sardegna, Confcommercio: “Aprire subito o morte certa: 10 proposte per salvare bar e ristoranti”

Confcommercio Sardegna: “I negozi hanno necessità di aprire o è morte certa”.

Le imprese del variegato mondo del commercio in Sardegna sono 57729 (di cui 11420 dei servizi di ristorazione) e rappresentano il 12,2% del PIL isolano. Un numero importante sul totale delle imprese attive (143122) e del PIL regionale (13,9% industria, 6,1% turismo-ma senza l’indotto- 4,3% agricoltura, il restante é imputato all’economia dei servizi compresa la pubblica amministrazione) .

Ad oggi, fatta qualche eccezione prevista dal continuo susseguirsi dei DPCM per edicole, tabacchi, ottici, librerie e abbigliamento per bambini, sono tutte chiuse. Il Covid19, pericoloso nemico della vita umana, aggredisce con imponente forza anche quella economica e sociale. La fine attesa però è la stessa, anche in questo caso si rischia la morte.

“Il danno determinato dall’emergenza sanitaria e dalla conseguente chiusura è incalcolabile soprattutto se si considera l’indotto occupazionale (15,5% del totale Sardegna). Oggi la maggior parte dei lavoratori del comparto è in cassa integrazione – dice Nando Faedda Presidente di Confcommercio Sardegna. Le domande per la CIGD di cui all’art 22 del decreto Cura Italia erano, al 16.04 us 11225. Se non ci attiviamo quanto prima per la riapertura la chiusura definitiva di molti è ormai inevitabile”.

L’associazione ha già manifestato questo grido di dolore alla Regione chiedendo immediatamente la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, proseguendo, al più tardi dal 18 per bar, ristoranti, mercati rionali e grandi superfici di vendita. Su queste categorie infatti sono necessari tempi un po’ più lunghi per adottare le misure di sicurezza e per i mercati rionali si devono attivare anche le Amministrazioni Comunali.

“Tutti i nostri esercenti ormai conoscono le circolari del ministero per la sanità sulla sanificazione, sanno cosa devono fare per gli accessi nei punti vendita come anche per il distanziamento sociale. I lavoratori sono in attesa di riprendere

e sono disponibili a lavorare con i DPI, invitare i consumatori all’uso di gel sanificanti e pronti a collaborare per il contingentamento degli ingressi. Le imprese inoltre stanno valutando investimenti, anche importanti, per adottare ulteriori misure di sicurezza come le barriere parafiato e macchinari igienizzanti.

Non abbiamo limitazioni su misurare i capi e provare gli accessori, inoltre bisogna considerare che le famiglie in crisi per carenza di lavoro non hanno tutta questa fretta di spendere e ormai anche loro si sono abituate a distanziamento sociale, mascherine e guantini usa e getta.

La riapertura è inoltre fondamentale anche per superare i cavilli burocratici previsti dalle norme e dagli istituti di credito per la concessione dei 25mila€ garantiti dalla Stato al 100% che tardano ad arrivare, la sospensione dei finanziamenti rateali o del mutuo anche della casa. Sono infatti molti i soci che ci segnalano serie difficoltà per ottenere l’applicazione delle misure previste per la loro salvaguardia. Fino ad ora gli aiuti dati, seppur lodevoli negli intenti sono insufficienti per far fronte ad un periodo di chiusura così lungo. Ottocento € sono pochi per chiunque figuriamoci per le famiglie che vivono di commercio, chiuse dall’11 marzo. Attendiamo fiduciosi un’apertura anticipata rispetto alle misure imposte dal governo e i bandi a sostegno delle imprese ,sperando vivamente che non si richieda lo stato “in bonis” si prevedano contributi a fondo perduto con procedure molto semplici, a sportello e senza il clik day”.

ECCO I 10 PUNTI PER LA RIPARTENZA DI BAR E RISTORANTI

Confcommercio- Fipe Sardegna a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha duramente colpito tutti i settori economici, ha inviato al Presidente della Regione, Christian Solinas e all’Assessore del commercio, Giovanni Chessa, un documento che fotografa lo stato del settore dei pubblici esercizi, bar e dei ristoranti, maggiormente colpiti dalla crisi e la cui riapertura appare ancora lontana.

Con chiare esemplificazioni sull’andamento economico delle aziende la FIPE propone 10 misure che il comparto ritiene utili oltre che per salvare le imprese anche per i tanti posti di lavoro che questo mondo rappresenta.

No al plexiglass, cancellazione dei tributi maturati nei mesi di chiusura delle attività e fino alla fine dell’emergenza (ad esempio IMU, TARI, suolo pubblico) moratoria sugli affitti con indennizzo economico laddove non arriva lo Stato, finanziamenti a fondo perduto parametrati alla perdita di fatturato, prolungamento deli ammortizzatori sociali per la tutela delle professionalità del comparto, sono alcune delle proposte del decalogo.

