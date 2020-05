Cagliari, evade dai domiciliari. Arrestato dalla Polizia un 22enne.

Continuano, anche durante questo periodo di emergenza sanitaria, i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa.

Ieri notte, un equipaggio della Squadra Volante impegnato nei controlli COVID-19 in via Trexenta, ha notato due ragazzi che alla vista degli agenti hanno cercato di darsi alla fuga per eludere un possibile controllo.

Immediatamente bloccati, i giovani non hanno saputo dare una spiegazione esaustiva sulla loro presenza fuori dalla propria abitazione. Gli Agenti hanno però riconosciuto uno dei due per Michael Carboni, 22enne cagliaritano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti.

Carboni è stato tratto in arresto per evasione e, terminati gli atti di rito, accompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina, durante la quale il giudice ha imposto nuovamente la detenzione domiciliare.

Inoltre, entrambi i ragazzi sono stati sanzionati anche per la violazione delle disposizioni anti COVID-19.

L'articolo Giovane evade dai domiciliari ed esce con un amico: arrestato a Cagliari proviene da Casteddu On line.