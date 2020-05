Viale Merello, entrano in casa dalla finestra e rubano un pc: due pregiudicati arrestati dalla Municipale

Arresto di due pregiudicati a Cagliari.

Approfittando di una finestra aperta nel caldo pomeriggio di ieri, 1 maggio, hanno pensato bene di impadronirsi di un personal computer lasciato momentaneamente sulla scrivania di un appartamento al piano terra in viale Merello.

G. L. G. di 42 anni e S. P. 52 anni entrambi con numerosi precedenti penali sono stati arrestati dalla Polizia Municipale di Cagliari. Alle ore 16:30 circa un donna residente nel viale Merello ha fermato una pattuglia in transito segnalando di aver appena subito il furto dalla sua abitazione del proprio pc portatile. Allontanatasi per pochi istanti in un’altra camera della casa, ha udito dei rumori e, rientrata in camera, ha visto i ladri allontanarsi con il suo pc. Ha provato a seguirli in strada e, trovando una pattuglia della polizia locale, ha denunciato immediatamente quanto accaduto.

Avviate le indagini di Polizia Giudiziaria, gli agenti hanno rintracciato i due uomini che maldestramente cercavano di nascondersi. Individuati, corrispondevano alla descrizione fornita dalla vittima e dai testimoni. Una rapida perquisizione ha consentito di trovare occultato sotto la camicia di uno di questi il computer sottratto.

Tratti in arresto, questa mattina verranno processati per direttissima su disposizione del pubblico Ministero Andrea Vacca. Poiché rubare non è considerato valido motivo per stare fuori casa, entrambi sono stati sanzionati anche per le disposizioni di prevenzione al contagio del coronavirus.

