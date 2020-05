Cagliari, il Parco di Monte Claro riapre al pubblico il 4 maggio

Con l’obiettivo di tutelare al massimo la salute dei cittadini, i servizi igienici saranno puliti e sanificati più volte nell’arco della giornata. Il parco sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 e per il momento l’accesso sarà consentito esclusivamente dall’ingresso di via Cadello, dove sono presenti anche i parcheggi.

Il Parco di Monte Claro riaprirà al pubblico lunedì 4 maggio, in conformità con quanto stabilito dal DPCM del 26 aprile relativo all’inizio della fase 2 dell’emergenza Covid-19. Il polmone verde della Città metropolitana di Cagliari, situato nel capoluogo tra via Cadello e via Liguria, sarà accessibile con l’esclusione dell’area giochi, che verrà delimitata al fine di prevenire assembramenti, come sancito dal DPCM.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a