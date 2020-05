“L’emergenza Covid lo prova: l’Ats non funziona, nessuna regia”

Sanità in Sardegna, l’Annao Assomed denuncia confusione nella gestione del personale



Carenza di personale, specialisti costretti a fare la spola tra diversi territori, mancanza di dispositivi di protezione, e in più una burocrazia infinita. L’emergenza da covid-19 ha riportato a galla, e ha reso palesi davanti agli occhi di tutti, i problemi della sanità in Sardegna, dice l’Anaao Assomed, il sindacato dei medici dirigenti. Una situazione che potrebbe diventare ancora più critica nella cosiddetta fase 2, quando riprenderanno anche le visite ambulatoriali e specialistiche.

“Assistiamo con un misto di sdegno e sconcerto a quanto sta accadendo da un po’ di tempo in Ats” scrive il segretario aziendale Anaao Assomed Ats Sardegna, Luigi Curreli,” ovvero lo spostamento arbitrario di specialisti da una sede all’altra, o da un reparto all’altro, fino a minare seriamente la stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei Presidi”.

“L’emergenza covid-19 non poteva che acuire i disagi e i problemi già presenti. Abbiamo peraltro assistito a tentativi di soluzioni creative, temporanee e poco efficaci sul medio e lungo termine, come l’impiego di figure professionali con contratti di pochi mesi, con meccanismo usa e getta”, prosegue Curreli. “Altra soluzione che va per la maggiore è quella di pescare dal pool di specialisti disponibili, spesso senza considerare la specializzazione. In pratica come si stesse costruendo un castello di carte, dove il Jack di Denari vale quanto l’Asso di Cuori o il 2 di Picche. A parte le ovvie considerazioni sulla fine che fanno i castelli di carte, in medicina non funziona e non può funzionare così. Le professionalità e le specializzazioni non si acquisiscono a comando, ma sono frutto di studio e esperienza sul campo”.

“Nel frattempo le stabilizzazioni e le nuove assunzioni sono rimaste ferme al palo. Sull’onda della necessità assistiamo a scenari di ripiego inquietanti e inopportuni come quello nuorese dove in pronto soccorso area sospetti covid vengono messi in turno oncologi ed ematologi insieme a cardiologi-emodinamisti e neurologi”, osserva il segretario del sindacato dei medici dirigenti. “A Oristano, pur nel rispetto delle equipollenze fra le diverse specialità, specialisti di alcuni settori chiave come gastroenterologia e cardiologia vengono spostati in pronto soccorso, area sospetti covid. In entrambi i casi gli specialisti lasciano sguarnite le aree di loro competenza”.

“Abbiamo criticato il mostro Ats fin dalla sua nascita perché presenta caratteristiche di base di ingovernabilità. Medici e operatori sanitari vengono lasciati soli di fronte ad una situazione sempre più insostenibile. Organici ridotti si trovano a far fronte a istanze di salute provenienti da un numero sempre maggiore di cittadini”, continua Curreli. “Gli effetti di quanto descritto si sentiranno ancora di più nella fase 2 dell’emergenza covid, quando si riapriranno gli ambulatori anche alle visite programmate non urgenti e ci saranno diverse centinaia di visite da recuperare in ogni specialità”.

“La salute del lavoratore viene continuamente messa a rischio da ritmi di lavoro sempre più massacranti e ora anche dalla scarsa disponibilità di dispositivi di protezione individuale. Questa situazione non può più essere sopportata in silenzio, per il bene degli operatori e dei pazienti”, osserva Curreli.

“A livello di ospedali periferici poi l’organizzazione è ancora più impastrocchiata. In diversi ospedali vi sono settori che si presentano estremamente sguarniti di personale e in grave sofferenza. A fronte della macchina mastodontica, l’efficienza anche solo amministrativa del sistema Ats non è migliorata rispetto al passato”, spiega il segretario Anaao Assomed. “Non esiste certezza di responsabilità. Figure apparentemente nevralgiche nella organizzazione annaspano nella incertezza delle loro funzioni”.

“Tutte le procedure si impantanano in un mare magnum di burocrazia confusa. I tempi della macchina amministrativa non appaiono in linea con la necessità di fornire risposte significative e concrete in tempo reale. Il vero problema è l’assenza di una regia capace di gestire in modo organico, integrato e ottimale il sistema sanità. Le decisioni latitano e i problemi incalzano.Tutti questi limiti da noi già evidenziati poco dopo la nascita di Ats ora appaiono esasperati”, aggiunge Curreli. “Le situazioni contingenti manifestatesi nel tempo sono state via via accantonate senza soluzione e ancora sussistono e sono fonte di scompenso seppure messe in ombra dalla emergenza covid”.

“Gli operatori sanitari e la gente vogliono rispetto, fatti concreti e risposte serie. Attendiamo segnali concreti di svolta per il reale soddisfacimento dei bisogni di salute della gente ed il rispetto e la valorizzazione della professionalità degli operatori sanitari e, perché no, la tutela anche della loro serenità, della loro salute ed integrità fisica”, conclude il segretario Curreli. “Inutile dirlo, il primo passo verso la soluzione di questi problemi appare l’eliminazione definitiva del mostro Ats”.

Sabato, 2 maggio 2020

