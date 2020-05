Morto per il covid-19 Corradino Corrias, il padre dell’Air Sardinia

E’ morto Corradino Corrias, in seguito alle conseguenze dal contagio da coronavirus. Imprenditore oristanese, il suo nome è legato alla storia degli aeroporti di Fenosu e Tortolì e alla compagnia area Air Sardinia, che costituì alla fine degli anni ottanta. Una compagnia che attivò collegamenti aerei tra gli scali della Sardegna e alcuni anche con la penisola.

Da tempo l’imprenditore, che aveva 89 di anni, risiedeva nella penisola, e negli ultimi anni nei pressi di Crema.

Corrias era un uomo di grande personalità e la sua scomparsa ha destato profonda commozione a Oristano.

La scheda. Nato in una delle più note famiglie cittadine, Corradino Corrias, in gioventù prestò servizio nell’arma dei carabinieri, dalla quale si congedò con i gradi di tenente. Negli anni cinquanta si trasferì in Kenia, insieme alla prima moglie Livia Carta, fondando una grossa “farm”: seguiva importanti coltivazioni e un grosso allevamento. Dopo una vacanza alle isole Seychelles, decise di lasciare il Kenia. Alle Seychelles fondò una compagnia aerea che collegava gli atolli con la terra ferma. Un colpo di stato, però, obbligò Corrias a rientrare in Italia.

A metà degli anni ottanta l’esperienze dell’Air Sardinia. La società da lui costituita e copartecipata dalla Tirso Trasporti, acquisì lo scalo di Tortolì e da qui attivò i collegamenti aerei all’interno della Sardegna e per la penisola, grazie a una flotta di alcuni aeromobili di media dimensione. Nell’isola nacquero grandi aspettative su quell’esperienza che voleva creare una compagnia tutta sarda. La promessa di una legge regionale che sostenesse l’iniziativa non ebbe riscontro nei fatti e la società si trovò presto in difficoltà. Nel 1992 da Tortolì decollò l’ultimo aereo per Milano. Poi nel 1993 il fallimento dell’Air Sardinia.