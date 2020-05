Capoterra, il sindaco annuncia: “Da lunedì potrete andare a correre e passeggiare in spiaggia o alla Comunità Montana”. Un capoterrese doc sa cosa significa: riappropriarsi di spazi storici per la comunità, potere andare a passeggiare a Maddalena Spiaggia o a correre nel verde di Is Olias. Con una sola raccomandazione, avanzata dal sindaco Francesco Dessì: “Si raccomanda di mantenere il distanziamento, l’utilizzo delle mascherine e di evitare gli assembramenti”. Ma da lunedì 4 maggio è la fine del lockdown totale del Coronavirus, a Capoterra come in tutta la Sardegna.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.