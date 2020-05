La Sardegna riparte: domani l’ordinanza di Solinas, potrebbe contenere aperture anticipate. Slitta di 24 ore l’annuncio, ma non sembrano esserci dubbi: domani il governatore Solinas annuncerà la sua ordinanza per allentare il lockdown e per consentire diverse aperture anticipate. La conferma è arrivata questa sera dall’Ansa, anche se non si conoscono ancora i dettagli: nei limiti possibili, e senza incorrere in diffide del governo, Solinas sta valutando in queste ore quali attività in Sardegna potrebbero riaprire prima del 18 maggio. Solinas è uno dei 12 governatori del centrodestra che avevano scritto a Mattarella chiedendo meno rigore, ma il ministro Boccia due giorni fa aveva frenato tutti tranne la Calabria, che è andata avanti da sola tra le polemiche anticipando la riapertura all’aperto di bar e pasticcerie.

Poi una circolare di ieri del ministro Speranza ha ufficializzato che dal 18 maggio le riaperture saranno differenziate Regione per Regione, a seconda anche e soprattutto dell’indice di contagio del virus. Cosa potrà riaprire prima in Sardegna? Non resta che aspettare domani per avere certezze.

