Il nuovo caso di contagio da coronavirus è avvenuto a Santa Giusta

La comunicazione ufficiale del sindaco, dopo il dato reso noto dall’Unità di crisi

Il nuovo caso di contagio da coronavirus annunciato nel pomeriggio dall’Unità di crisi della Regione è avvenuto a Santa Giusta.

Questa la comunicazione diffusa in serata del sindaco Antonello Figus: “Ho avuto comunicazione poca fa dalla Asl di Oristano che una signora residente a Santa Giusta è stata riscontrata positiva al covid-19. La signora era comunque in quarantena presso la sua abitazione già dai primi giorni di marzo e quindi non ha avuto contatti con nessuno in questo ultimo periodo in cui stava in osservazione a casa”.

“La signora positiva al tampone è tutt’ora nella sua residenza perché sta bene e quindi non necessita di ricovero ospedaliero”, ha specificato il sindaco Figus.

“Ricordo a tutti”, ha scritto ancora il sindaco di Santa Giusta nel suo messaggio alla popolazione, “la necessità di utilizzare i dispositivi di protezione personale (guanti e mascherine) e osservare scrupolosamente le norme di distanziamento sociale e di divieto di assembramenti, al fine di proteggere se stessi e gli altri”.

Venerdì, 1° maggio 2020

