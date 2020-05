Cagliari, pazza voglia di fine lockdown: la Finanza fa “sgomberare” la passeggiata del porto. Decine di cagliaritani passeggiano al tramonto in questo anomalo primo maggio, a tre giorni dalla fine del lockdown totale. Un po’ troppi forse, anche se tutti rigorosamente dotati di mascherine. E a Su Siccu i finanzieri liberano la zona ricordando a tutti le regole, che anche se forse non sembra, sono ancora le stesse di metà marzo. Almeno sino a lunedì, quando scatterà ufficialmente la fase due. E si potrà fare attività motoria e passeggiate anche lontano da casa. E si potrà andare a trovare i parenti e i famosi “congiunti”, fidanzati e affetti stabili, quindi anche amici. Aspettando magari una circolare del governo che chiarisca meglio quali possono essere i limiti, visto che sino al 18 maggio resta in vigore anche l’autocertificazione. E in attesa anche dell’ordinanza di Solinas, attesa per domani, che potrebbe riaprire diverse attività in Sardegna.

