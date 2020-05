Sardegna, il contagio zero del virus si allontana: 18 nuovi casi e c’è un’altra vittima. Sono 18 i casi di Corona Virus registrati oggi in Sardegna per un totale di 1313. Di questi 84 sono in ospedale (3 meno di ieri), mentre le persone in terapia intensiva sono 12 . Sono 648 le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 452 con un incremento di 17 unità, mentre i morti sono 117, uno in più di ieri. La vittima sarebbe morta però nei giorni scorsi, e oggi attribuita al Coronavirus. Dei casi riscontrati 848 sono a Sassari dove si sono registrati 13 nuovi casi, 4 nella Città metropolitana di Cagliari oggi a 239, 1 nel Sud Sardegna arrivata a 94 casi e 1 a Oristano oggi a 55 casi. Stabile a 77 la Provincia di Nuoro.

