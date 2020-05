Coronavirus in Italia, calano morti, ricoverati e persone positive: confermata la tendenza positiva. I morti oggi sono stati 269 contro i 285 di ieri, la curva del virus sta calando anche se sempre molto lentamente. Ci sono altri duemila guariti in più rispetto a ieri, e Lombardia e Piemonte hanno oltre il 60 per cento dei contagi. Sono ancora ricoverate con sintomi 17569 persone, 580 meno di ieri.

Sono 18 i casi di Corona Virus registrati oggi invece in Sardegna per un totale di 1313. Di questi 84 sono in ospedale (3 meno di ieri), mentre le persone in terapia intensiva sono 12 . Sono 648 le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 452 con un incremento di 17 unità, mentre i morti sono 117, uno in più di ieri.

