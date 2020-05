Sant’Efisio 2020 a lutto, il sindaco Truzzu: “Avrei voluto dirti solo ciao, torneremo presto a vivere e sorridere insieme”. Le parole commosse del sindaco di Cagliari nell’unico primo maggio della storia in cui è stato impossibile toccare il Santo: “Affidarti le mie preghiere, i miei pensieri e le mie speranze, sotto Palazzo Bacaredda. E simbolicamente quelle di tutti i cagliaritani. Non è stato fisicamente possibile, ma so bene che tu ci ascolti sempre e comunque. E allora ti dico che seppur nel dolore e nella privazione oggi è comunque un giorno di festa, consapevolezza e speranza. La consapevolezza di aver riscoperto ciò che è veramente essenziale. La speranza di riappropriarci della nostra vita. Terminare la clausura, tornare al lavoro, poter incontrare di nuovo amici e parenti. Perché questo è quello che vogliamo e dobbiamo fare. Ancora una volta ci starai vicino e accompagnerai la nostra rinascita. Torneremo presto a vivere e a sorridere insieme”, le parole di speranza del sindaco Paolo Truzzu.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.