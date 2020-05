“Cagliari deve ripartire e saper convivere col Coronavirus, è solo uno dei tanti rischi della vita”

Un primo maggio così, senza il Santo accanto, non se lo sarebbe mai imamginato Paolo Truzzu. Prima festa da sindaco, ma la festa non c’è a causa della pandemia del Coronavirus: “Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma invito a vedere il bicchiere mezzo pieno. Oggi è comunque la sua festa e quella dei lavoratori. Domenica la statua del santo uscirà su un mezzo della Croce Rossa e proseguirà per Nora, dove sarà sciolto il voto e poi ritornerà nella chiesa di Sant’Efisio”. E, se per il tre maggio il consiglio è sempre lo stesso, “state a casa”, dal giorno dopo inizierà quella fase due che in molti attendono al pari dell’uscita, mancata, del santo: “Invito tutti alla responsabilità, stiamo facendo una grande scommessa, mi fido dei concittadini. Maggio è il mese della rigenerazione della natura e speriamo che la nostra comunità possa rigenerarsi”, afferma Truzzu.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.