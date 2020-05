“Sant’Efisio sfiorerà i tanti fedeli nonostante il momento tragico, ci sarà sempre”

È un Sant’Efisio già entrato nella storia, quello dell’edizione numero 364. Il martire guerriero non esce il primo maggio, appuntamento tra due giorni ma senza folla, petali e launeddas. Tutta “colpa” dell’emergenza Coronavirus, ma il voto verrà sciolto lo stesso, seppur in forma ristretta e riservata. Giancarlo Sanna, presidente dell’Arciconfraternita del Gonfalone, sente in pieno il peso del momento: “Tragico”. Però, c’è un però: “Come ha detto anche il sindaco, il trasporto di Efisio sarà di tipo tecnico ma, nonostante tutto, sfiorerà tutti i paese previsti nel percorso e che, da sempre, lo accolgono con calore e fede. Efisio è come una mamma che accarezza i capelli dei suoi bimbi mentre dormono, rassicurandoli con la sua presenza”. Parole belle, di speranza e, al tempo stesso, forti, quelle di Sanna: un’intera Isola prega il martire guerriero perchè sia “liberata” da una pandemia che, nonostante i dati più contenuti rispetto ad altre regioni, c’è lo stesso e ha imposto, da ormai quasi due mesi, tutta una serie di restrizioni, inclusa la grande modifica della festa di Efisio.

