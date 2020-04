Monserrato, dodici nuove telecamere: ora sono 42 gli “occhi” sempre accesi in città

Dodici nuove telecamere di videosorveglianza sono state installate nelle ultime ore a Monserrato dal centro alla periferia del Comune amministrato dal sindaco Tomaso Locci. È proprio lui a pubblicare su Facebook le foto degli operai in azione e degli “occhi” nuovi di zecca: “Prosegue il percorso iniziato dalla nostra precedente consiliatura, con un progetto che ha ottenuto l’avallo della prefettura di Cagliari nel giugno 2018 e che trova oggi la sua realizzazione: l’installazione di ulteriori 12 telecamere di videosorveglianza che si aggiungono alle 30 già attive, per continuare a rendere Monserrato più sicura e sempre più smart”.

“Un ringraziamento al comandante della polizia Locale Massimiliano Zurru, alla compagine di maggioranza e a tutti gli attori di questo innovativo progetto”.

