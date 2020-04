Cagliari, carambola choc per un 62enne: l’auto vola su un palo e poi si schianta su un albero. Un 62enne cagliaritano, alla guida di una Golf, mentre transitava in viale Trieste verso viale SantAvendrace, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dello stesso veicolo andando ad urtare prima su un palo della segnaletica verticale e successivamente su un albero. Il conducente è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto e la Polizia Locale per i rilievi di legge.

