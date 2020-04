“La Sardegna è l’unica regione in Italia a non avere ricevuto alcun pagamento della cassa integrazione”. La denuncia della sottosegretaria sarda del M5S Alessandra Todde, ecco il documento dell’Inps col drammatico zero nella casella che riguarda i sardi: “Anche oggi condivido con voi i dati pubblicati dall’#INPS sui numeri della Cassa integrazione in deroga nelle varie #Regioni. In #Sardegna, rispetto all’ultimo aggiornamento che ho pubblicato ieri, il numero di domande arrivate all’INPS resta invariato: 570, mentre quelle già autorizzate crescono a 359. La Sardegna è l’unica Regione ad oggi in Italia a non avere ricevuto nessun pagamento. Ho chiesto all’INPS di comunicarmi il prima possibile a quanto ammontano complessivamente i beneficiari rispetto al numero di domande già autorizzate. Questo perchè il numero dei beneficiari sarà sicuramente maggiore rispetto al numero delle domande ed è corretto comunicare i dati in modo trasparente senza alcuna polemica”, chiarisce la Todde.

L'articolo “La Sardegna è l’unica regione in Italia a non avere ricevuto alcun pagamento della cassa integrazione” proviene da Casteddu On line.