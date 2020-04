Il ritorno alla “normalità”? Avrà dei costi, certamente, anche per quanto riguarda l’aspetto puramente economico. Tra dispositivi di protezione da utilizzare obbligatoriamente e prodotti utili alla sanificazione dei locali, la lista delle spese per tanti commercianti e artigiani sta per allungarsi. Impossibile, e vietato, ritornare al lavoro senza le adeguate precauzioni. Che, per logica, hanno un costo. Alessio Vacca, consulente del lavoro, cagliaritano, fa una prima stima dei principali extra: “È ancora difficile quantificare con esattezza, molto dipende dal tipo di attività che svolgono. Per i parrucchieri, ad esempio, è previsto un incremento di 4-5 euro per ogni singola prestazione proprio perchè dovranno sanificare dopo ogni cliente servito e utilizzare i dispositivi di protezione individuale”. Insomma, tra un taglio e l’altro, è plausibile che trascorrano anche più di un paio di minuti per garantire una sicurezza totale al cliente di turno. . E con un cliente per volta, se una donna fa il colore un parrucchiere rischia di stare “in stand by” per oltre due ore senza avere nel frattempo altri clienti.

“Bisogna poi osservare”, prosegue Vacca, “che ci sarà un’impossibilità a lavorare con i locali pieni”, per evitare in primis possibili assembramenti di persone. E per i parrucchieri e alcuni commercianti arriverebbe, quindi, un altro grattacapo: “Dovranno capire come gestire il personale che, normalmente, impiegano nelle ore di lavoro. Gli stanziamenti saranno vietati”.

L'articolo Sedie da pulire e sanificazioni: “I barbieri rischiano di spendere 5 euro in più per ogni cliente” proviene da Casteddu On line.