In pagamento a Santa Giusta le prime 80 domande del bonus famiglie da 800 euro

In Comune arrivate ben 200 domande. Si attendono indicazioni dalla Regione. Oggi primo consiglio in teleconferenza

Il Comune di Santa Giusta ha già provveduto a evadere 80 domande delle 200 pervenute per la richiesta dei fondi regionali di 800 euro destinati alle famiglie, in crisi a causa dell’emergenza coronavirus. “Per poter erogare agli altri beneficiari”, illustra il sindaco del paese, Antonello Figus, “attendiamo che la Regione si pronunci su alcuni casi che al momento non sono ancora chiari, come ha chiesto Anci Sardegna allo stesso Presidente Solinas”.

“Ci auguriamo di conoscere quanto prima questi elementi per procedere immediatamente alla liquidazione di tutti i beneficiari”, conclude Figus che questa mattina, per la prima volta ha riunito il consiglio comunale in tele conferenza. “Ringrazio tutti gli assessori, i consiglieri comunali ed il segretario, per l’adeguamento tecnologico e informatico che hanno messo a disposizione per poter effettuare la video conferenza”, ha commentato il sindaco Antonello Figus. Giovedì, 30 aprile 2020 L'articolo In pagamento a Santa Giusta i primi 80 bonus per le famiglie sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano