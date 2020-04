Coronavirus alle corde in Italia, per la prima volta i nuovi positivi sono meno di 2000

Nel dettaglio i dati diffusi dal bollettino quotidiano il totale delle persone che hanno contratto il virus al 30 aprile è 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 101.551, con una decrescita di 3.106 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.694 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 101 pazienti rispetto a ieri. 18.149 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 1.061 pazienti rispetto a ieri. 81.708 persone, pari al 80% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 285 e portano il totale a 27.967. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 75.945, con un incremento di 4.693 persone rispetto a ieri.

Drastica riduzione della pressione sul servizio sanitaria, dimezzato il numero dei deceduti, raddoppiati i guariti, ridotti della metà dei pazienti in terapia intensiva, ridotto il numero dei ricoverati. Sono buone le notizie quelle che arrivano dalla conferenza stampa della protezione civile che dicono che si sta andando nella direzione giusta. Il sistema sta facendo anche più tamponi, testare, è il punto cruciale per contenere la diffusione del virus. Il rapporto tra tamponi eseguiti e positivi è sceso sotto la soglia del 3%. Un quadro confortante che certifica che la diffusione del virus rallenta e la pressione sul servizio sanitario è ridotta.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.