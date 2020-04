L’Ats Sardegna fa un regalo alle future mamme: finalmente i papà tornano in sala parto

L’ATS Sardegna, consapevole che il parto rappresenta un momento straordinario nella vita delle mamme, sostiene infatti che la presenza dei papà in sala parto rappresenti una procedura scevra da rischi se ben condotta. L’accesso in sala travaglio sarà consentito ad un unico accompagnatore o accompagnatrice che potrà accedere con mascherina chirurgica e dopo adeguata igiene delle mani.

Finalmente le mamme non saranno più sole nelle sale parto di tutti gli ospedali dell’ATS Sardegna. Alla luce dei dati epidemiologici e dei risultati della sperimentazione condotta all’ospedale N. S. Bonaria di San Gavino, il Commissario Straordinario dell’ATS Giorgio Steri ha infatti deciso per l’apertura delle sale parto ai papà o un accompagnatore scelto dalla futura mamma, purchè adeguatamente screenati e protetti.

