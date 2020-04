“A tutti loro che trascorrono la propria vita lontano dagli affetti, in questi giorni così difficili, va il nostro pensiero, la nostra vicinanza”, ha dichiarato il comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto, ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, che ha voluto esprimere la solidarietà di tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera, agli equipaggi delle navi mercantili costretti a lunghe permanenze a bordo, soprattutto in questo difficile periodo.

Le motovedette della Capitaneria di porto di Oristano domani a mezzogiorno faranno suonare le sirene di bordo, in occasione della Festa del lavoro e nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’ICS – International Chamber of Shipping, organizzazione mondiale dello shipping, finalizzata a ricordare il contributo dato dai marittimi nella vita economica e sociale del pianeta.

Sirene accese sulle motovedette della Guardia costiera: tributo a quanti lavorano in mare L’iniziativa domani anche a Oristano in occasione della festa del primo maggio

Fonte: Link Oristano

