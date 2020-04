Nasce Mutuo Soccorso Casteddu: pasti caldi e aiuti ai più deboli, ecco come richiederli

Venerdì 1 Maggio 2020, presso i locali di Su Tzirculu (Via Molise 58) prenderanno avvio le attività di raccolta, smistamento e consegna a domicilio di prodotti alimentari e beni di prima necessità. Le attività saranno promosse in collaborazione con l’Associazione Sarda Contro l’Emarginazione.

Tante famiglie e singoli individui in queste settimane hanno difficoltà a mettere qualcosa nel piatto e/o ad acquistare beni di prima necessità. Allo stesso tempo il virus spesso ci obbliga a star in casa senza la possibilità di poter fare le commissioni e le attività necessarie per la vita di tutti i giorni.

Gli aiuti del governo non aiutano tutti, in tante e tanti vogliamo organizzarci e mettere a disposizione le nostre energie, il nostro tempo, i nostri risparmi affinché nessuno rimanga da solo e isolato. Ben consapevoli che la solidarietà è lo strumento più importante che abbiamo per uscire insieme da questa crisi.

– Per usufruire delle consegne O per consegnare in sede contattaci al: 3420323585

– Se vuoi entrare nel team dei volontari chiama al: 3386377600

Nelle prossime settimane proveremo ad attivare nuovi punti logistici in altri quartieri della città e nuove attività di supporto.

NESSUNA RIMANGA SOLA, NESSUNO RIMANGA SOLO!

