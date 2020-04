Il Comune di Cabras vara “Operazione maggio”: più buoni spesa e banco solidale

“Le polemiche di oggi ci appaiono tardive e anche frutto di disinformazione”, commenta il sindaco. “Forse chi le fa potrebbe ad esempio partecipare di più delle attività messe in campo dalla propria maggioranza. La Giunta, sin dal suo insediamento, ha previsto lo svolgimento delle sue sedute in presenza anche dei consiglieri di maggioranza. Se avessero fatto una videochiamata ci avrebbero trovati all’opera sugli argomenti che oggi ci usano contro”.

“Abbiamo deliberato ieri una proposta in discussione da una settimana”, dichiara il sindaco Abis, rispondendo alle accuse mosse dal suo partito – il Pd – secondo il quale non avrebbe previsto alcuna misura autonoma di sostegno a famiglie e imprese.

Alla base di questo provvedimento, c’è una simulazione dell’ufficio Servizi sociali. È proprio sulla base di questi numeri che la Giunta Abis impegnerà le somme restanti dai 79.140 euro totali di finanziamento. A queste si aggiungeranno i 4.125 euro di donazioni giunte sul conto di tesoreria dedicato, impiegate esattamente per le finalità per le quali sono state donate.

Rientreranno quindi più persone. “Ci siamo resi conto che sono rimaste fuori persone che pur avendo un minimo reddito non versavano comunque in una buona condizione”, dichiara Alessandra Spanu, assessore alle politiche sociali, sanitarie e assistenziali.

Nell’operazione maggio rientra anche l’avvio del banco solidale di Cabras, in pianta stabile. Nell’emergenza l’amministrazione comunale ha raccolto numerose donazioni da parte delle aziende locali. In particolare hanno donato, contribuendo alla costituzione del banco: la macelleria “Efisio Brufulu”, di Efisio Sanna, l’Azienda agricola “Monte trigu”, dei F.lli Manunza, l’Azienda agricola riso “IFerrari”, di Carlo Ferrari, Gregory shop, di Fabiana Marsella e il Gruppo Nonna Isa

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.