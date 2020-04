Vallermosa si fa bella: i bimbi torneranno a correre nelle aree verdi rimesse a nuovo

Vallermosa si fa bella. In attesa che i bimbi del paese possano nuovamente correre e pedalare per le vie e nei parchi del centro, sono iniziate le operazioni straordinarie di taglio dell’erba e cura delle aree verdi pubbliche.Il primo intervento, ormai concluso, ha riguardato il “parco del museo”; oggi invece è iniziato l’intervento nell’area verde di piazza Repubblica e nei prossimi giorni erbacce e cespugli verranno rimossi anche dall’area circostante l’anfiteatro e dalle altre all’interno del centro abitato.Nelle prossime settimane si procederà anche al taglio dell’erba nelle strade esterne al centro abitato.

