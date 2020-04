Parcheggi in più e nuova segnaletica a Cabras

Stalli in più, riorganizzazione della fermata dell’autobus e nuova vernice sulla segnaletica orizzontale. Proseguono nelle strade di Cabras alcuni lavori programmati da tempo e partiti nei giorni scorsi.

Gli interventi interessano, in particolare, la via Tharros, nei pressi della farmacia, dove viene modificato l’orientamento dei parcheggi (passati da orizzontali a spina di pesce): in questo modo saranno recuperati 3 nuovi stalli, per un totale di 7. Anche in via Nuoro sono stati tracciati ex novo alcuni stalli di sosta.

In via Garibaldi, sarà riorganizzata la segnaletica dell’ultimo tratto della strada, nella quale viene spostata la fermata dell’autobus.

Ancora, in via Dante i lavori riguardano il tracciamento della segnaletica di fronte alla sede comunale; in via Custoza il nuovo tracciamento degli stalli di sosta, gli attraversamenti e i passaggi pedonali. In via Roma, i lavori permettono di definire gli stalli di sosta e i passaggi pedonali per le scuole. Ridefiniti gli attraversamenti pedonali anche in corso Italia.

I lavori proseguiranno per tutta la settimana.