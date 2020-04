Comuni sardi esclusi dalle “aree svantaggiate”: danneggiate le aziende agricole

La Cia Sardegna, ritenendo negativa la scelta fatta, sollecita la Regione ad assumere tutte le decisioni necessarie per il superamento delle disparità di trattamento riproponendo l’esigenza della classificazione di tutto il territorio regionale come svantaggiato. Il documento infine chiede alla Giunta Solinas quale progetto di sviluppo economico stia sostenendo per tutelare l’economia sarda, nella quale il comparto primario, nell’interesse di tutta la collettività isolana, costituisce elemento fondamentale oltre che irrinunciabile.

Vengono così a mancare e sono messi in discussione, sempre secondo la Cia Sardegna, concetti quali coesione sociale, parità nei diritti, pari opportunità economiche, lotta allo spopolamento, presidio dei territori e sviluppo economico, a causa di “decisioni incomprensibili, assunte peraltro senza il necessario coinvolgimento delle comunità locali. Si alimentano inoltre tensioni sociali già pesantemente condizionate, in questo particolare momento storico, dagli effetti nefasti che il problema coronavirus sta portando nella vita sociale e economica delle comunità sarde”.

Cia Sardegna continua a sostenere che l’intero territorio sardo, per la sua condizione di insularità, sia da classificare come area svantaggiata: “Tanto più oggi che la crisi dei vettori aerei e marittimi rende evidenti i condizionamenti a cui è sottoposta la nostra isola, con conseguenze drammatiche sul piano economico e sociale”.

“Diversi comuni della Sardegna”, si legge nella nota della Cia, “riconosciuti per la loro tipica specificità rurale, per le loro agricolture, le loro produzioni di qualità che vanno dai carciofi, all’allevamento delle vacchette sarde, sono esclusi dai diritti e messi ai margini della competitività a causa di una decisione che è frutto di una distratta quanto superficiale valutazione delle condizioni generali delle specificità locali e del territorio regionale nel suo complesso”.

Fonte: Link Oristano

