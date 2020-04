Riola, 18 volontarie hanno cucito oltre duemila mascherine

“Data l’emergenza e la penuria di mascherine”, ha spiegato Lorenzo Pinna, capogruppo di minoranza in Comune, “si è pensato di rimediare con dispositivi di protezione individuale artigianali, per cercare di arginare la richiesta che ogni giorno si faceva più pressante”.

“Abbiamo così messo su una squadra di volontarie che hanno accettato subito di buon grado l’iniziativa, lavorando tutti i giorni per cercare di raggiungere il quantitativo necessario prima possibile”, ha aggiunto Pinna. “A loro va un grazie di cuore! Ci siamo accorti come in questi casi di emergenza la comunità risponda senza se e senza ma. Quando c’è da rendersi utili per il prossimo, la comunità si fa comunità!”

“La distribuzione è avvenuta in più riprese, grazie al supporto logistico della Croce Rossa di Riola Sardo, che ha messo a disposizione la propria sede e il personale, della Protezione Civile, uomini e mezzi, e di altri volontari sempre del nostro comune”, ha proseguito Lorenzo Pinna. “Un apporto in termini di collaborazione c’è stato anche da parte del resto dell’amministrazione e del sindaco Mauro Saba, che ha creduto nella nostra iniziativa”.

“Questo è un momento inedito per la nostra comunità, come crediamo per la stragrande maggioranza del Paese, ma da questi piccoli ‘grandi’ gesti secondo noi si può ripartire”, ha concluso il capogruppo di minoranza, “con la speranza di ritrovare la stessa solidarietà e unità di intenti anche nella vita di tutti i giorni, una volta superata la crisi”.

Giovedì, 30 aprile 2020

